2017年上半年漫畫銷量排名 《進擊的巨人》排第二北京新浪網 (2017-06-03 18:42)
一部漫畫的銷量多少不僅僅是官方盈利多少的問題，還是關係到作品生死存亡的大事！並不是作品做的優秀了，就一定能完整連載完畢，對於連載作品的雜誌等官方，除了作品的優秀程度外，銷量方面就是另一大判定指標了！
日本Oricon公佈2017年上半年漫畫銷量排名，《海賊王》仍舊穩操勝券輕鬆獲得排行榜第一位，領先排第二名《進擊的巨人》二百萬冊！接下來就一起來看看都有那些作品上榜吧。
2017年上半年漫畫銷量排名TOP(2016年11月21日至2017年5月21日)：
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