《勇者鬥惡龍11》PS4/3DS版實機演示 畫風迥異不是一個次元北京新浪網 (2017-06-03 18:28)
SE經由VJump雜誌的油管頻道公佈了《勇者鬥惡龍11》的6段實機演示，其中三段PS4版演示，三段3DS版演示。
這幾段視頻展示了遊戲中的場景、戰鬥、迷宮探索等內容。遊戲將於2017年7月29日發售，登陸PS4和3DS，遊戲還將推出任天堂Switch版。
PS4版實機演示1：
PS4版實機演示2：
PS4版實機演示3：
3DS版實機演示1：
3DS版實機演示2：
3DS版實機演示3：
高清視頻畫面：
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