SE經由VJump雜誌的油管頻道公佈了《勇者鬥惡龍11》的6段實機演示，其中三段PS4版演示，三段3DS版演示。

這幾段視頻展示了遊戲中的場景、戰鬥、迷宮探索等內容。遊戲將於2017年7月29日發售，登陸PS4和3DS，遊戲還將推出任天堂Switch版。

PS4版實機演示1：

PS4版實機演示2：

PS4版實機演示3：

3DS版實機演示1：

3DS版實機演示2：

3DS版實機演示3：

高清視頻畫面：