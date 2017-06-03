本周你可能錯過的中文漢化遊戲合集大推薦【第102彈】北京新浪網 (2017-06-03 17:35)
熱愛單機遊戲的小夥伴們，已經等不及看到本周的漢化遊戲大合集了嗎？本周也有一堆優秀佳作要帶給你們哦！《戰國無雙：真田丸》的漢化已經愈發完整，喜歡的玩家不要錯過！更有《越野摩托3》、《殺手與竊賊》等新游的漢化傾情奉上！速度和動作，一個都不要錯過！
【前期漢化回顧】
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遊俠LMAO漢化組最新漢化作品彙總（5月28日至6月3日）：
注：更新時間非漢化發佈時間。
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《戰國無雙：真田丸》漢化補丁發佈！
LMAO漢化組作品編號-975
點擊進入《戰國無雙：真田丸》LMAO1.8漢化補丁下載地址
【漢化說明】
適用的遊戲版本：原版。下載地址：http://game.ali213.net/thread-6234455-1-1.html
適用的資料片、DLC等補丁：所有。
漢化版本說明：1.8：全文本漢化
eg一句評：割草割草。。。
【遊戲簡介】
《戰國無雙：真田丸》是根據日本戰國時代傳奇英雄群體真田丸氏族改編的動作冒險遊戲。玩家將在遊戲中從真田昌幸的首次戰鬥開始，一步步從低級的諸侯成長為強有力的大領主。同時伴隨著真田幸村的誕生，玩家將扮演他繼續真田氏的傳奇。
【漢化人員】
監製：ewordghost
翻譯：ewordghost，kingdom827，jyt3061493，兮莫，腦袋踢了驢，deadcrow，rebornphoenix，Kylin70，zombiemickey，azure9262
校對：漢化組全體成員
潤色：ewordghost，kingdom827
內測：ewordghost，kingdom827
技術：囧囧，言午
鳴謝
【漢化截圖】
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《越野摩托3》漢化補丁發佈！
LMAO漢化組作品編號-979
點擊進入《越野摩托3》LMAO漢化補丁下載地址
點擊進入《越野摩托3》免安裝綠色版下載地址
【漢化說明】
適用的遊戲版本：原版。
適用的資料片、DLC等補丁：所有。
漢化版本說明：首日漢化補丁，即將推出完整版。已整合前作漢化的文本代入。
【遊戲簡介】
在《越野摩托3》中，新加入了全新的動態、不可預知的天氣系統來影響賽手們的選擇。遊戲還會加入動態地形變形系統。《越野摩托3》還加入了職業模式和增強自定義特性，以及所有官方MXGP和MXGP2 2016賽手、官方賽道。遊戲具有離線和在線模式。
【漢化人員】
監製：ewordghost
翻譯：ewordghost，kingdom827，jyt3061493，兮莫，腦袋踢了驢，deadcrow，rebornphoenix，Kylin70，zombiemickey，azure9262
校對：漢化組全體成員
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技術：囧囧，言午
鳴謝 ？ ？
【漢化截圖】
《戰國無雙：真田丸》漢化補丁發佈！
LMAO漢化組作品編號-975
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點擊進入《戰國無雙：真田丸》1.9全文本漢化補丁下載地址
點擊進入《戰國無雙：真田丸》Steam正式版下載地址
【漢化說明】
適用的遊戲版本：原版。下載地址：http://game.ali213.net/thread-6234455-1-1.html
適用的資料片、DLC等補丁：所有。
漢化版本說明
1.9：修複名字顛倒的BUG；修復代碼顯示BUG。
1.8：全文本漢化。
1.7：補充文本，即將推出完整版。
1.6：補充文本，即將推出完整版。
1.5：補充了少量文本，完成度約50%。修復win10和新開檔BUG。即將推出完整版。
1.0：首日漢化補丁，完成度20%。即將推出完整版。
eg一句評：割草割草。。。
【遊戲簡介】
《戰國無雙：真田丸》是根據日本戰國時代傳奇英雄群體真田丸氏族改編的動作冒險遊戲。玩家將在遊戲中從真田昌幸的首次戰鬥開始，一步步從低級的諸侯成長為強有力的大領主。同時伴隨著真田幸村的誕生，玩家將扮演他繼續真田氏的傳奇。
【漢化人員】
監製：ewordghost
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校對：漢化組全體成員
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《越野摩托3》漢化補丁發佈！
LMAO漢化組作品編號-979
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點擊進入《越野摩托3》免安裝綠色版下載地址
【漢化說明】
適用的遊戲版本：原版
適用的資料片、DLC等補丁：所有
漢化版本說明：
2.0 完整版漢化
1.0 首日漢化補丁，即將推出完整版。已整合前作漢化的文本代入。
綠色版用戶使用桌面生成的快捷方式進入遊戲。
其他所有用戶需要加一個參數 -culture=zh-HK
STEAM用戶打開steam遊戲項目->右鍵->屬性->設置啟動選項
免DVD版
STEAM版
【遊戲簡介】
在《越野摩托3》中，新加入了全新的動態、不可預知的天氣系統來影響賽手們的選擇。遊戲還會加入動態地形變形系統。《越野摩托3》還加入了職業模式和增強自定義特性，以及所有官方MXGP和MXGP2 2016賽手、官方賽道。遊戲具有離線和在線模式。
【漢化人員】
監製：ewordghost
翻譯：ewordghost，kingdom827，jyt3061493，兮莫，腦袋踢了驢，deadcrow，rebornphoenix，Kylin70，zombiemickey，azure9262
校對：漢化組全體成員
潤色：ewordghost，kingdom827
內測：ewordghost，kingdom827
技術：囧囧，言午
【漢化截圖】
《洞窟開拓者》漢化補丁發佈！
LMAO漢化組作品編號-978
點擊進入《洞窟開拓者》遊俠LMAO完整漢化補丁下載地址
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【漢化說明】
適用的遊戲版本：原版。
適用的資料片、DLC等補丁：所有。
漢化版本說明：完整漢化。部分文本因bug沒有顯示，文本已翻譯完整。
【遊戲簡介】
《洞窟開拓者(Caveblazers)》是由Rupeck Games製作的一款動作冒險遊戲，遊戲設定在一個幻想的世界，採用roguelike玩法，每一關都會隨機生成大量怪物、物品、裝備與武器。
【漢化人員】
監製：ewordghost
翻譯：ewordghost，kingdom827，jyt3061493，兮莫，腦袋踢了驢，deadcrow，rebornphoenix，Kylin70，zombiemickey，azure9262
校對：漢化組全體成員
潤色：zombiemickey
內測：zombiemickey
技術：囧囧，言午
【漢化截圖】
《戰國無雙：真田丸》漢化補丁發佈！
LMAO漢化組作品編號-975
點擊進入《戰國無雙：真田丸》LMAO2.0漢化補丁下載地址
【漢化說明】
適用的遊戲版本：原版。下載地址：http://game.ali213.net/thread-6234455-1-1.html
適用的資料片、DLC等補丁：所有。
漢化版本說明：2.0：補充了少量缺漏。
eg一句評：割草割草。。。
【遊戲簡介】
《戰國無雙：真田丸》是根據日本戰國時代傳奇英雄群體真田丸氏族改編的動作冒險遊戲。玩家將在遊戲中從真田昌幸的首次戰鬥開始，一步步從低級的諸侯成長為強有力的大領主。同時伴隨著真田幸村的誕生，玩家將扮演他繼續真田氏的傳奇。
【漢化人員】
監製：ewordghost
翻譯：ewordghost，kingdom827，jyt3061493，兮莫，腦袋踢了驢，deadcrow，rebornphoenix，Kylin70，zombiemickey，azure9262
校對：漢化組全體成員
潤色：ewordghost，kingdom827
內測：ewordghost，kingdom827
技術：囧囧，言午
鳴謝
【漢化截圖】
更多相關資訊請關注：戰國無雙：真田丸專題
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《殺手與竊賊》漢化補丁發佈！
LMAO漢化組作品編號-980
點擊進入《殺手與竊賊》LMAO漢化補丁下載地址
【漢化說明】
適用的遊戲版本：原版。
適用的資料片、DLC等補丁：所有。
漢化版本說明：文本基本完整。圖片漢化即將更新。
eg一句評：。
【遊戲簡介】
遊戲將分為兩個版塊：運營和關卡。在運營模式中，玩家將招募新竊賊，訓練並派遣他們執行任務，升級他們的基礎能力，支付酬金。這聽上去與《刺客信條：兄弟會》中的刺客公會系統非常類似。在關卡模式中，竊賊必須穿過鎖住或者有人看守的大門，儘可能多地掠奪財寶並保證不被抓捕。謀殺是可行的，但要付出極高代價，而你可能擔負不起這樣的損失。
【漢化人員】
監製：ewordghost
翻譯：ewordghost，kingdom827，jyt3061493，兮莫，腦袋踢了驢，deadcrow，rebornphoenix，Kylin70，zombiemickey， azure9262
校對：漢化組全體成員
潤色：ewordghost，kingdom827
內測：ewordghost，kingdom827
技術：囧囧，言午
鳴謝
【漢化截圖】
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