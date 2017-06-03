不少男生的心中都會有一個鄰家女孩的形象，她一定會和你年紀相仿，或許住在同一個小區，在和小夥伴追逐打鬧的時候，總會不經意的看到那個女孩站在陽光下，露出燦爛的笑容，她的裙子一直都是那麼一塵不染，彷彿這世上沒有任何事物能夠污染它一樣。

當多年之後再回到那個熟悉的小區，原來可愛的女孩已經成長為亭亭玉立的姑娘，不變的是那燦爛的笑容和乾淨的裙子，原來一些事物不會隨著時間的流逝而改變。