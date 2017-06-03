現在超級英雄題材非常火，這些超級英雄有著各種神奇的超能力。而在同樣神奇的《輻射4》這款遊戲中，有人就做出了一款名為「Mutant Powers」的MOD，讓你能夠變身超級英雄。

MOD演示：

在這個MOD里，你可以隱形、極速、操控時間、控制天氣、聲波攻擊、細胞再生、激光、掌控火與冰等多達27種的超能力。

不過呢，並不是說打上MOD之後你就直接有了這些能力。而是需要在戰鬥中從敵人身上掉落，所以想成為超人，還是得靠自己奮鬥了！需要注意的是使用「Mutant Powers」之前，還必須要安裝另一款MOD「Blink Grenades」。

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