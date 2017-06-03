索尼和漫威合作的《蜘蛛俠：英雄歸來》今天曝光一組概念設計圖，都是針對小蜘蛛的設計，有彼得·帕克的背影，也有他的戰鬥狀態。概念圖都是在電影拍攝前完成，劇組會按照概念圖來設計蜘蛛俠的服裝造型，從概念圖來看，電影裡的還原度很高。據悉，《蜘蛛俠：英雄歸來》定於7月7日北美公映，內地檔期待定。

本片是「漫威宇宙」與「神奇世界」融入一個宇宙的第一部影片，由漫威影業與索尼娛樂聯手打造。年輕的超級英雄也由年輕的導演喬·沃茨打造，漫威影業CEO凱文·費奇擔任製片，英國「小鮮肉」湯姆·赫蘭德飾演蜘蛛俠。