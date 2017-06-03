阿庫婭是動畫《為美好的世界獻上祝福》主角之一，她雖然身為女神，卻經常做出低智商的舉動。而在最近，日本居然推出「女神之水」進行販賣，售價還非常高……

根據介紹，本次由NAMCO主辦的《為美好的世界獻上祝福》二期限定主題商店已於6月1日開業，現場羅列出眾多與本作相關的周邊和展示物。為了讓觀眾們進一步感受到異世界的氛圍，主辦方將店鋪命名為「維茲魔法道具店」，同時給許多商品起了中二氣息十足的名字。

在這個「魔法店」里，許多周邊都是大家隨處可見的日常用品，但在冠以另外的名字之後便顯得×格滿滿。例如印有主題圖案的摺扇名為「花鳥風月 阿庫婭的思緒」，價格為1200日元（約合人民幣73元）；以及看似普通的「終結技充電器」，價格5000日元（約合人民幣305元）等等。

如果以為上面這些周邊商品已經有些昂貴，那麼接下來的這款「廢柴女神之水」一定會刷新你的認知。「廢柴女神」當然是指的阿庫婭了，那麼這個「女神之水」難道是……（不過據店方標明這隻是普通的水而已）

此外值得關注的是，這瓶容量僅為300ml的「女神之水」售價同樣非常出眾，需要650日元（約合人民幣40元）才能將它帶回家。當然，購買這瓶水也能得到某些回報，那就是「阿克西斯教（崇奉著阿庫婭的教派）之證」，不過還要額外支付350日元，即總價1000日元（約合人民幣61元）之後方能獲得。

一瓶印有阿庫婭圖案，並被擺在特殊會場販賣，還取名「女神之水」的普通水，售價居然高達1000日元，這該說是商家別出心裁開闢新致富渠道，還是他們把到場顧客都當成「阿庫婭」了呢……