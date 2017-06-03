導演蔡康永（右）與藝人「小S」徐熙娣（左）首度合作電影「吃吃的愛」，全台累積票房已超過新台幣4300萬元，兩人這兩天在北中南巡迴舉辦感謝會，小S也對票房感到滿意。（凱擘影藝提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年6月3日