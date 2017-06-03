大家好，又到了回顧一天動漫新聞的時間了。《龍珠：超》和《sin七大罪》等動畫最新先行圖公佈，其中《龍珠：超》里的賽亞人少女開爾終於變身，她的樣子竟然是布羅利？《妖精的尾巴》漫畫538話發佈，格雷能力的伏筆被揭開；《狐妖小紅娘》日語版追加新聲優金元壽子和米澤圓，此外國語版第六季「南國篇」宣布製作，將於後續時間與觀眾們見面。那麼接下來就進入今天的主要內容吧！

1、《sin七大罪》動畫第7話圖文情報 暴食蘿莉可口誘人

《sin七大罪》動畫第7話先行圖已公佈。暴食魔王別西卜向路西法提出了對決，然而一通狼吞虎咽之後路西法和別西卜竟然被相繼送進了醫院。病房裡，魔王們還將上演什麼鬧劇？新聞詳情>>>

2、《妖精的尾巴》第538話：格雷能力伏筆曝光 距完結還剩8話

《妖精的尾巴》第538話公佈。這一話在整體劇情上並沒有太大進展，其中的對白也是少之又少，但卻讓人看的意猶未盡，其中還引出了格雷「滅惡魔法」的伏筆。新聞詳情>>>

3、《龍珠：超》動畫93話先行圖公佈 「布羅利」正式現身

《龍珠：超》動畫第93話先行圖及文字情報已公佈。在卡莉芙拉和加貝的幫助下，膽怯的賽亞人少女開爾終於領悟了訣竅，而她變身之後的樣子居然是「布羅利」？！新聞詳情>>>

4、《食戟之靈》漫畫217：三席強灌猛葯 好戲才剛開始

《食戟之靈》漫畫第217話已發佈漢化版本。聯隊食戟首場對決還剩下三席女木島冬輔，他的料理蘊含了多少猛葯？而在本場比賽結束后，接下來重頭戲才剛剛開始。新聞詳情>>>

5、《狐妖小紅娘》日語版追加聲優 國語版新篇章確定製作

在宣布日語配音版本將於7月與日本觀眾見面后，《狐妖小紅娘》近期更新了日版聲優陣容。此外，國語版新章節「南國篇」確定製作，將在後續時間與大家見面。新聞詳情>>>