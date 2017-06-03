▲光是看到（左起）劉德華、舒淇、楊祐寧，就可以想像《俠盜聯盟》畫面養眼。（圖╱CatchPlay，2017.06.03）

由馮德倫執導，劉德華、舒淇、楊祐寧、尚雷諾主演的冒險動作片《俠盜聯盟》，釋出首支正式預告，光是看到劉德華化身「魅力大盜」，舒淇成為「性感神偷」，、楊祐寧變身「超級駭客」，再加上魅力十足的尚雷諾，可看性暴增不少。

《俠盜聯盟》改編自發生於坎城影展的真實竊盜案件，導演馮德倫在接受採訪時表示，一看到劇本初稿就非常喜歡，「我一直想拍這樣一部時尚的動作喜劇電影，也非常適合我。」馮德倫更邀請了盧貝松的御用飛車團隊，設計片中的飛車場景，也邀請到曾經為《魔鬼終結者:未來救贖》掌鏡的名攝影師夏恩哈爾布特，來擔任攝影指導。

《俠盜聯盟》的演員陣容也十分堅強，劉德華飾演的大盜，能衣冠楚楚也能飛簷走壁，舒淇飾演的神偷則造型百變，一下是氣質女神一下是女賭徒，一下又成為楚楚可憐的無辜少女，而楊祐寧飾演的駭客，則是全能型的天才，三人分工協力，盜走古堡中的稀世珍寶，但飾演法國警察的尚雷諾，布下天羅地網，誓言要將三人緝捕歸案…。

《俠盜聯盟》預告如下〜〜