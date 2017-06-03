▲柴克在節目上大秀鋼管絕技。（圖／翻攝自YouTube，2017.06.03）

好萊塢影星柴克艾弗隆（Zac Efron）昨（2）日上英國BBC節目《葛雷漢諾頓秀》，大秀鋼管絕技，讓觀眾驚喜歡呼，連一同上節目的「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）也驚訝叫好。

主持人葛雷漢諾頓（Graham Norton）在節目中秀出一張柴克打赤膊，手抓停車計費桿並雙腳懸空、平行地面的照片，詢問是否真的做得到這個高難度的鋼管特技，阿湯哥在一旁則為柴克掛保證，絕對臻才實料。

沒想到節目立刻祭出鋼管，葛雷漢要求柴克當場示範，他穿著西裝上陣，毫不費力就做出和照片中相同的高難度動作，立刻引起現場一陣歡呼，柴克笑說：「我很高興，還可以做出這個動作。」