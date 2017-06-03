《你的名字》初回限定版BD盒六面展開圖公開，該封面由新海誠與人設田中將賀，美術監督丹治匠三人共同繪製！限定版BD售價12000日元！另有7800日元（特製版）、4800日元（標準版BD）、3800日元（標準版DVD）。

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