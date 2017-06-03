《你的名字》BD限定版封面公佈 新海誠參與繪製北京新浪網 (2017-06-03 15:56)
《你的名字》初回限定版BD盒六面展開圖公開，該封面由新海誠與人設田中將賀，美術監督丹治匠三人共同繪製！限定版BD售價12000日元！另有7800日元（特製版）、4800日元（標準版BD）、3800日元（標準版DVD）。
故事介紹：
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【摩達客】美國進口Landmark雙邊荷葉袖浪漫紗裙土耳其藍派
- 【預購Under Armour】2016男時尚網眼黑紅齊膝短褲-網(預購)
- 【BRAUNBUFFEL】巴迪系列蜥蜴紋12卡中間翻皮夾(黑色)
- 【ENERGIE】ARRIES/牛仔
- 【JORDON 橋登】潮流男款羽絨外套(990 銀灰)
- 富士通 標準4.5坪用優級L系列分離式冷氣ASCG028JLTB/AOCG02
- YKSHOUSE 卡特三人座布沙發-獨立筒版(兩色可選)
- 富士通 標準7坪用優級L系列分離式冷暖氣ASCG040LLTB/AOCG04
- Rockport(男)XCS URB GEAR WP 全防水系列休閒男鞋-黑
- (一百入)EPSON S015535色帶(適用LQ-670/680)
iPhone 8疑似工程機諜照曝光 造型風格已相去甚遠【北京新浪網】
菜鳥順豐「互懟」局面複雜化：通達系反應不一【北京新浪網】
《極品飛車20：復讎》公佈實機截圖 跑車越野樣樣都有！【北京新浪網】
延續輕薄化大趨勢：台北電腦展2017筆記本新品彙總【北京新浪網】