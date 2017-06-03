《壯志凌雲》續集沒有2 阿湯哥：我親自為新片定名！北京新浪網 (2017-06-03 16:00)
第一部《壯志凌雲》公映於1986年，如今31年過去了，第二部《壯志凌雲》的進展才越來越明確。今天，湯姆·克魯斯在宣傳《新木乃伊》時，對記者談到了《壯志凌雲2》片名的問題，他表示：「我們傾向於片名叫做《壯志凌雲：馬弗里克》(Top Gun: Maverick，暫譯名)，我不想叫《壯志凌雲2》這個片名，我覺得第二部也應該有屬於自己的風格，我們不需要一個數字。」
雖然北美地區可以叫「Top Gun: Maverick」，不過全球範圍內來看，各地的片商可能不會免俗，《壯志凌雲2》這個片名可能還會在某些地區出現。但不管叫什麼片名，這部電影是終於要和大家見面了。經歷了31年，阿湯哥當初憑藉《壯志凌雲》一舉揚名全球，成就了今天好萊塢的超級巨星，再度回到這個電影中，不知會有怎樣精彩的故事。
據悉，《壯志凌雲：馬弗里克》預計2018年開機，有望於2019年公映。除了湯姆·克魯斯回歸之外，上一部的主要演員方·基默也會回歸。其實上一部還有梅格·瑞恩，不過應該不會回歸了。
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