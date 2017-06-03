來源：藍鯨TMT

藍鯨TMT老鐵

近日，國家衛計委關於《互聯網診療管理辦法（試行）》徵求意見稿（以下簡稱《意見》）意外流出，其中有規定「醫療機構間的遠程醫療服務和基層醫療機構提供的慢性病簽約服務」才能進行互聯網診療活動，其他形式的互聯網診療活動「不得開展」，為整個互聯網醫療行業蒙上重重陰影。

雖然消息至今未經有關部門確認，但就在5月13日的中歐國際工商學院舉辦的2017第十三屆中國健康產業高峰論壇上，國家衛生和計劃生育委員會醫政醫管局副局長焦雅輝在接受醫谷現場提問時表示：1.看好並將推動互聯網醫療在診療行為以外的非核心業務，如挂號、支付、諮詢等；2.對診斷尤其是初診進行嚴格限制，未來互聯網醫療行為將主要發生在醫聯體內部和基層醫療服務機構。

如此看來，政策制定層面對互聯網醫療採取「收緊」態度已是板上釘釘了。

就目前情況來看，《意見》發佈之後對互聯網醫療果真有毀滅性打擊嗎？

醫療診斷擦邊球再無機會

互聯網醫療在最初便是以「問診」切入市場，當年眾多互聯網醫療網站如好大夫、尋醫問葯等平台採取專業醫生在線解答病人問題方式來獲得早期種子用戶。在操作方面也存在諸多問題，如已經被媒體曝光的醫生助理代筆醫生回答，涉及生命的醫療問答內容被時如兒戲。

此模式在缺乏有效的多媒體溝通前提下，僅靠文字和簡單圖片描述醫生就要進行診斷，一方面暴露出對生命的不尊重，另外也是觸犯了相關法律法規，按照現行《執業醫師法》的規定，醫師在註冊地點執業才是合法的，如焦雅輝副局長所言：臨床就是一定要面對面的給患者提供服務，線上問診當然是違反此規定的。

在線診斷平台當然深知其中問題所在，紛紛開始以「健康諮詢」來規避法律約束，這也滿足此次《意見》中對互聯網醫療平台可以對慢性病進行簽約服務的規定。

但事實上，問診與健康諮詢雖然字面意思不同，但操作中卻極容易打擦邊球。如春雨醫生、好大夫在其平台之上，均可以向醫生提問專業的問題，醫生也為用戶提供處方葯的建議，並無初診和慢性病諮詢之分。

在操作中，健康諮詢和問診的灰色地帶很容易被平台所利用，此次《意見》也是針對此而來。如果《意見》確認，此灰色地帶將成為監管部門的重點整治範圍，互聯網問診的操作空間將進一步被壓縮。

互聯網醫療巨頭早已搶灘線下

「春江水暖鴨先知」，互聯網醫療行業深知擦邊球問診模式無法長久，近年紛紛謀求線下醫療機構布局，滿足《意見》的醫療機構的合法資質，以新的面貌重新展現在用戶面前。

在5月13日的2017年中國醫療健康產業投資大會上，春雨醫生新任CEO張琨表示「要和醫療機構去合作，要把我們的互聯網服務的基因給這些傳統醫院，幫助他們提高構建互聯網的能力。」在2015年，春雨醫生曾宣布在全國5個重點城市開設25家線下診所，邀請來自三甲醫院的主任醫生坐診線下診所。

張琨與前任張銳在線下業務的運營理念並不相同，相比後者自建診所，前者更像是通過「賦能」與傳統醫療機構進行合作。

2016年好大夫與銀川市政府合作，雙方共建的銀川智慧互聯網醫院於當年12月上線，可實現醫療專家在線問診、轉診、疑難重症會診手術等服務，是國內首家真正意義的互聯網醫院，目前在線上接待患者的人次已達到20萬/天。

微醫旗下的33家實體醫療機構分佈於上海、浙江、海南、四川、廣東和江蘇等六個省市，其中四川微醫互聯網醫院由微醫與四川省政府機關事務管理局共建，全新的線下院區超過2萬平方米，已成為四川省家庭醫生簽約服務中心。

丁香園也在2015年開設第一家線下診所。

以此我們不難發現，互聯網醫療企業已經開始布局線下，以滿足《意見》中關於醫療機構的資質問題，其中多數企業通過與傳統醫療機構合作，以對方醫療資質來實現線下的快速推進，張琨上任之後春雨醫生運營思維的轉變的原因也在此。

在鐵哥看來，當前互聯網醫療企業進軍線下的有利條件很是明顯，一方面智慧城市的推進，各地政府開始將智慧醫療作為重要施政理念，如銀川市以互聯網醫療產業作為重要抓手來推進智慧產業集群式發展，17家互聯網醫療企業扎堆銀川共同推進當地的醫療體制改革；而另一方面，以公辦醫院為核心的醫療監管制度也開始出現鬆綁，如醫生多點執業的放開給互聯網醫療機構的線下推進提供了便利。

當然，在此變革之中企業當然也有優劣之分。鐵哥更為看重線下渠道獲得的方式，如自建醫療機構的效率的滯后，與地方醫療機構「賦能」合作的利益綁定，其中又存在兩種方式的溝通問題。

行業成敗的關鍵本不在模式，而是運營細節。

互聯網醫療究竟何去何從？

此次《意見》中互聯網醫療行業被定義為：1.醫療邊緣業務的互聯網化工作，如挂號等信息化工作，這更類似醫療機構的信息化建設，其門檻本不高，此前挂號網等平台的推動下也已經基本告一段落；2.醫療機構間的遠程醫療以及慢性病的管理，這才是互聯網醫療的核心地帶。

從政策制定邏輯看，其並未將互聯網診斷的道路封死，而是讓其與醫療機構結合，確保診斷結果的科學和嚴謹性。生命攸關，確實不敢馬虎。

以此我們再評判整個行業不難發現，其核心的關鍵點重新回到線下醫療機構的獲取能力上來。

在鐵哥看來，這又涉及互聯網醫療平台對醫療機構的融合能力，換言之，誰能最快速度取得醫療機構的信任誰也就贏得了先發優勢。

微醫、春雨醫生、好大夫等機構五一不是在加快對線下的布局，其中微醫優勢相對明顯，其挂號網平台被國家衛計委所認可，早在2014年便服務了1億用戶，與醫院保持了密切的關係，可為其後整個線下布業務提供支持。根據官方披露，截至今年3月烏鎮互聯網醫院日接待量已達6.3萬人次，微醫成立的18家互聯網醫院，均是以線下實體醫療機構作為基礎，並不涉及首診。

整體來看，《意見》落地之後互聯網醫療的創業窗口會正式關閉，已有資金和資源支持的領先企業會繼續前進，中小企業退出市場。

但行業依然會保持快速增速。