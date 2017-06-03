記者 劉林

近日，宿遷市民劉先生遇到了煩惱，朋友家8歲的孩子借他手機玩的時候，一時手快「替」他捐了17000元錢。無奈之餘，劉先生多方聯繫，試圖追回損失，但各方均不願擔責。6月2日，江蘇律鼎律師事務所律師張雪松告訴記者，事主可以向警方報案，如經調查確定是誤捐，從法律層面來講，是完全可以將該款項追回的。

5月3號，家住宿遷市區的劉先生到一個朋友家玩。朋友家8歲的孩子鬧著要玩遊戲，劉先生就把手機給了孩子，可是讓他沒想到的是，孩子無意中點了捐款，把劉先生卡里的一萬七千塊錢全部捐了出去。

原來，朋友家孩子無意間打開了劉先生的微信帳號，點開了「錢包」里的公益，為其中一個名叫「抗戰老兵關懷計劃」的公益項目點擊捐款，把劉先生銀行里的17000元錢全部捐了出去。

「我這手機本身是綁定銀行卡的，按理說應該有密碼提示和驗證碼，轉賬時，應該會發一個驗證碼到我另外一個手機上面，結果驗證碼也沒有發送，錢就莫名其妙地被捐了。」劉先生對此十分不解。

按道理講，支付這麼大數額的款項，應該要輸入密碼，而朋友家孩子並不知道密碼，錢是怎麼捐出去的？劉先生和朋友們多次嘗試，發現捐款並不需要支付密碼。

為了驗證劉先生的說法，記者也點開「抗戰老兵關懷計劃」公益項目，點擊捐款一塊錢，隨後並沒有彈出支付密碼的窗口，而是將頁面跳轉到了一個蘋果手機自帶瀏覽器上，瀏覽器打開的頁面直接就提示支付成功，即不需要支付密碼，也不需要任何手機驗證碼。

那麼在孩子誤捐的前提下，這筆錢還能要回來了嗎？劉先生告訴記者，在發現錢被誤捐后，他聯繫了騰訊客服，開始客服表示錢可以退回，但等了十幾天之後，又稱不能退回，錢已經被中國扶貧基金會轉走了。劉先生隨即聯繫中國扶貧基金會，基金會讓開具誤捐證明，雙方都不願意承擔責任。

隨後記者致電中國扶貧基金會，基金會表示正在對此事進行調查。如果是發生系統發生故障，他們會退還這筆錢，但如果是孩子誤捐的話，這筆錢將不會被退回。「誤捐的情況下，只有當捐贈者為精神病患者或是系統錯誤這兩種情況，其它的一概是退不掉的。」

「這是行業規定，並不能替代法律法規。」江蘇律鼎律師事務所律師張雪松告訴記者，《民法通則》有明確規定，不滿十周歲的未成年人是無民事行為能力人。

張雪松認為，問題關鍵是要證實這筆錢確實為8歲孩子誤捐，而這應該由公安機關來調查處理，事主可以向警方報案，如經調查確實是誤捐，從法律層面來講，是完全可以將款項追回的。