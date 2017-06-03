全球最大比特幣交易所正進行融資 估值已達10億美元北京新浪網 (2017-06-03 15:53)
全球第一支比特幣領域的「獨角獸」即將誕生。
據華爾街日報周五報導，美國初創公司、比特幣交易所Coinbase正與潛在投資者就新一輪融資展開商談，最新估值超過10億美元。目前尚不清楚具體的投資者名單。
Coinbase正尋求在最新一輪融資中融得約1億美元或更多資金。若成功完成，則將創下比特幣領域的最高一輪融資記錄。
今年1月，Coinbase曾稱公司已從紐約證券交易所、USAA Bank、西班牙銀行集團BBVA等數家大型金融機構處融得7500萬美元資金。
Coinbase是全世界交易量最大的比特幣交易平台。最近幾周，隨著全世界範圍內的比特幣交易持續火爆，價格甚至屢屢創出新高，該平台交易量也水漲船高。
今年以來，比特幣累計漲幅高達150%，周五收盤報2445.20美元。
今年早些時候，Coinbase從紐約市金融服務部門獲得虛擬貨幣和貨幣轉換許可證。
來源：華爾街見聞
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