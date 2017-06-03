（中央社記者鄭景雯台北3日電）導演蔡康永與小S徐熙娣首度合作電影「吃吃的愛」，全台累積票房已超過新台幣4300萬元，兩人這兩天也在北中南巡迴感謝會，小S也對票房感到滿意。



「吃吃的愛」端午連假開出3500萬元票房，全台累積票房已超過4300萬，不過在中國大陸票房僅一周就被擠出排行榜。



小S今天說，在大陸辦活動，很多觀眾都跑來和她合照、握手，結果都沒有買票，蔡康永則在一旁緩頰，「他們是真的喜歡你啊，但票房不能跟喜愛程度畫等號」。



小S今天現身，拋開過去華麗氣勢，穿著簡單乾淨服裝、就像片中的上官娣娣一樣返璞歸真，回歸到最最純粹的「演員」身分。



小S笑說，過去曾經扮過「徐里長」，沒想到演出電影之後，真的可以像「徐里長」一樣和每個觀眾近距離互動，聽到大家對於電影的期待和對她的肯定，感到不可思議以外，也讓她對於演員身分更加感恩謙卑。



蔡康永表示，「我跟小S很久沒有做這種全台巡迴的活動，之前是出書的時候，通常這種活動會和觀眾握手和拍照，我和小S真的想要親自感謝全台觀眾這麼支持我們」。



「吃吃的愛」明天將在台中、高雄舉辦粉絲感謝會。1060603