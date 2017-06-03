▲蔡康永（右）大陸票房慘敗，差點笑不出來。（圖╱凱擘影藝，2017.06.03）

導演蔡康永和徐熙娣（小Ｓ）首度合作的電影《吃吃的愛》，雖然獲得台灣觀眾支持，全台票房破4千5百萬，但在大陸卻滑鐵盧，僅收2600萬人民幣（約台幣1.15億元），該片成本2.5億台幣，需賣出約5億台幣才能回本，如今看來無力回天。

蔡康永和小S今（3日）在台北出席簽票會，對票房成本無法回收，蔡康永表示：「我們現在還是會繼續努力，但賠的話，也只能這樣啊，難不成要我去死嗎？」

不過，至少小Ｓ已經晉級「億萬票房女星」，而且還將前往台灣北中南部戲院巡迴謝票，她笑稱過去曾經扮過「徐里長」，沒想到演出電影之後，真的可以像「徐里長」一樣，和每位觀眾近距離互動。