（中央社記者江佩凌3日電）NCC否決台數科併東森電視股權一案，今天NCC發出新聞稿進一步說明原因，表示買方利用系統台掌握頻道排頻及上下架權力，曾對頻道自由競爭進行要脅限制作為，已屬經營之重大缺失。



國家通訊傳播委員會(NCC)今發布新聞稿，進一步說明否決台數科併東森電視股權案理由。



NCC表示，買方台數科經營有線電視系統過去即涉有違法不當移頻之前例，其所屬中投有線電視系統明知頻道變更依規定應經主管機關許可，竟未經主管機關許可於105年8月間逕將某新聞台移頻，該新聞頻道隨即自另一競爭平台MOD下架，擾亂市場秩序，影響消費者權益。



NCC指出，雖業經NCC委員會依法核處在案，惟公平交易委員會本即針對垂直整合亦分析指出，東森電視股權結構變動及經營權移轉，仍有限制競爭疑義。



NCC說，本件審理過程中買方到NCC委員會陳述時，仍執意藉詞係為顧及收視觀眾觀看奧運權益等理由，顯見其並無法遵概念。



NCC強調，買方既已為國內頗具規模且長時間經營之有線廣播電視系統經營者，卻利用MSO掌握頻道排頻及上下架權力，對頻道自由競爭進行要脅限制，屬經營之重大缺失；若交易案通過，買方未來握有垂直及整合市場力量，對公共利益之維繫與消費者權益之維護，勢將造成更為不良與甚至不利之影響。



東森電視事業目前擁有8個頻道，NCC表示，單就有線廣播電視平台而言，頻道家族數量已為全國最大，並含「東森新聞台」及「東森財經新聞」2個新聞頻道，佔有線廣播電視系統基本頻道新聞區塊（頻位第49至58）頻道總數的20％，且「東森新聞台」自100年至今，收視率均居於新聞頻道第3大，長期以來對言論市場多元具有重要影響。1060603