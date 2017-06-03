胡瓜聚會永遠吃不完 全因好友狂問他這事NOWnews今日新聞 (2017-06-03 14:28)
胡瓜將於4日邁入58歲，日前他錄《醫師好辣》時，製作單位提前舉辦小小慶生會，他則現場把願望獻給節目24日的見面會，期盼一切順利。而首次辦活動的他，希望能把正確的健康資訊傳達給更多人，也說自從主持《醫師》後，越來越注重健康，連聚餐時，朋友都會詢問健康相關的事情。
製作單位準備驚喜幫胡瓜慶生，開始錄影前，馮媛甄及陳保仁醫生端出大蛋糕，但壽星開心之餘，也希望能把更多正確的醫學觀念遠傳全台，除了先預祝成功，未來《醫師好辣》也可伸展到至校園內，提升國人的健康知識。
慶生當天，寶媽也在節目上分享手術經驗，胡瓜卻說每次跟她吃飯，原先預定好九點要結束，最後都會聊到超時，因為大家都會一直詢問他們不少健康資訊，不過寶媽提醒大家「術後保養」的重要性，建議開刀靠醫生，但術後保養要靠自己。
關鍵字：
上一則：大陸將嚴審網路節目 小S恐遭殃
下一則：大陸將嚴審網路節目 小S恐遭殃
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
克里斯多福有夠忙 飛來台與周興哲組鮮肉團【NOWnews今日新聞】
粉絲哀無好友 藝聲爆：團員間也沒很好【NOWnews今日新聞】
潘妮洛普女上男下打野戰 霸氣求「多做事」【NOWnews今日新聞】
帥氣大叔尬霸氣女王 阿部寬、天海祐希攜手當夫妻談「第一次」【Wow!NEWS新聞網】