▲胡瓜（中）主持《醫師好辣》後，每每聚餐都被狂問健康資訊。（圖／東森提供，2017.6.3）

胡瓜將於4日邁入58歲，日前他錄《醫師好辣》時，製作單位提前舉辦小小慶生會，他則現場把願望獻給節目24日的見面會，期盼一切順利。而首次辦活動的他，希望能把正確的健康資訊傳達給更多人，也說自從主持《醫師》後，越來越注重健康，連聚餐時，朋友都會詢問健康相關的事情。



製作單位準備驚喜幫胡瓜慶生，開始錄影前，馮媛甄及陳保仁醫生端出大蛋糕，但壽星開心之餘，也希望能把更多正確的醫學觀念遠傳全台，除了先預祝成功，未來《醫師好辣》也可伸展到至校園內，提升國人的健康知識。



慶生當天，寶媽也在節目上分享手術經驗，胡瓜卻說每次跟她吃飯，原先預定好九點要結束，最後都會聊到超時，因為大家都會一直詢問他們不少健康資訊，不過寶媽提醒大家「術後保養」的重要性，建議開刀靠醫生，但術後保養要靠自己。

▲胡瓜（中）錄影慶生。（圖／東森提供，2017.6.3）