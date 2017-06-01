▲徐熙娣主演《吃吃的愛》。（圖／凱擘影藝提供，2017.06.01）

近來大陸網路節目百花齊放，良莠不齊，大陸國家新聞出版廣電總局發出《關於進一步加強網路視聽節目創作播出管理的通知》，表示「為進一步傳播社會主義先進文化，營造健康分級的網路文化」，未來將對網路節目展開審查。

通知中直言某些節目價值扭曲、內容低俗，且言語失範，須「即時整治」，包括小S所主持的節目《姐姐好餓》可能都將成為官方關注對象。未通過審查的節目將不得播出，通知文措辭強烈，抵制拜金主義、享樂主義、極端個人主義等「不良風氣」，要求節目設計須「弘揚正氣、發揮好道德教化和價值引領作用」遠離低級趣味，不隨市場而變。

對於新政策，小S表示節目都是經過審查後才播出，應該不會有問題，目前大陸所有網路節目上線前一周都須送審，並不是針對《姐姐好餓》。而播出平台愛奇藝則回應：「遵守各項法律法規。」