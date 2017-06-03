【記者高金次新北報導】全國身障街頭藝人音樂徵選即將於八月份登場，新北市政府勞工局於3日上午舉行啟動記者會，由視障金曲歌王蕭煌奇擔任代言人，並在現場首次演唱活動主題歌曲「這城市就是舞台」展現歌喉。新北市政府勞工局長謝政達表示，新北市長期以來都在關注身障街頭藝人的權益，並積極促進各項就業機會，累積多年街頭藝人音樂徵選大賽主辦經驗，今年決定由新北市擴大到全國，希望透過音樂徵選大賽，提升身障藝人形象以及能見度，增進社會大眾及企業認同，加強與產業合作，增加公益演出以及商業演出表演的機會，也讓民眾以不同以往的形式認識身障街頭藝人。新北市政府勞工局指出，這次的活動報名組別分為演唱類和樂器演奏類，各組前三名的身障街頭藝人皆可發行公益EP並可獲得拍攝MV的機會，總獎金更高達12萬元。勞工局說， 報名期限於即日起至7月10日，另外，參賽作品將會上傳至Streetvoice街聲網路音樂平台，開放給民眾網路投票。決賽是在8月5日星期六在板橋大遠百米蘭廣場舉行。圖文說明；由新北市政府勞工局主辦的全國身障街頭藝人音樂徵選開跑記者會視障歌手蕭煌奇代言。（記者高金次攝）