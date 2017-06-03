（中央社記者曹宇帆洛杉磯2日專電）美國總統川普宣布退出巴黎協定，前加州州長、好萊塢資深性格男星阿諾史瓦辛格錄製短片教訓他，收視火紅勝過他接替川普主持的節目「誰是接班人」。



真人實境秀「誰是接班人」（Apprentice）曾是川普的招牌，找來阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）接手主持，但收視不如預期，川普曾酸阿諾的主持根本就是災難，阿諾則反嗆被媒體圍剿的川普不如回鍋主持，總統換他當。



川普決定退出巴黎協定（Paris Agreement），阿諾抓到機會自製短片狠嗆，「沒有哪個人可以摧毀人類的進步及遏止清潔能源的革命。」



因阿諾曾主演電影「魔鬼終結者」（Terminator），他在片中回到過去拯救人類，於是他接著嗆川普說，沒有人能回到過去，除了他(阿諾)可以辦得到。



隨後阿諾以自己也曾擔任公僕加州州長的經歷對川普說，服公職尤其像是總統這樣的職位，首要之務是保護人民，而美國每年20萬人因空氣汙染喪命，且半數河川受汙染危及人民健康，絕不能坐視不管。



阿諾說，偉大的領導人猶如總統甘迺迪是勇於迎向未來而不是頻頻回首過去，就像他過去領導加州時，當時入主華府的領導人不能帶頭，在他領導下，加州逕自通過了嚴格標準的環保法規。



這位前加州州長說，這些法規帶動加州環保成效全美第1，但也沒妨礙加州經濟發展，因加州經濟成長也是全美第1。



至於川普念茲在茲的創造就業，阿諾也說，如今加州製造業的就業機會，排名第2與第3的州，加總起來都還比不上加州，可見環保不會損及經濟。



阿諾嗆川普的短片，瀏覽人次超過4200萬，超過13萬的網友分享，獲得熱烈回響，超過他主持誰是接班人的收視率。1060603