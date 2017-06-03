▲凱蒂荷姆斯將進入哈佛研修一年。（圖／翻攝自凱蒂荷姆斯IG，2017.06.03）

前任「阿湯嫂」凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）竟是學霸，將進入常春藤名校哈佛大學商學院就讀，研修一年「BEMS」（The Business of Entertainment, Media, and Sports，商業娛樂、媒體以及運動課程）。

凱蒂荷姆斯與阿湯哥離婚5年，成立娛樂製作公司「Noelle Productions」在演藝圈自立自強，日前她在IG開心宣布重返校園生活的喜訊，「我非常感激，也很興奮進入哈佛商學院，和這麼多優秀的人才在一起。」據悉，她的同班同學還有NBA拓荒者隊球星C.J. McCollum、前美式足球球星Rashean Mathis、愛爾蘭橄欖球員Jamie Heaslip和西班牙足球球星皮克。

其實凱蒂高中成績相當優異，畢業時還申請到紐約名校哥倫比亞大學，但為了演藝事業，兩度申請延緩就學，最後僅在大學修了一堂攝影課。如今越級就讀研究所，也算是了了當年一樁心願。