前任「阿湯嫂」凱蒂荷姆斯(Katie Holmes)竟是學霸,將進入常春藤名校哈佛大學商學院就讀,研修一年「BEMS」(The Business of Entertainment, Media, and Sports,商業娛樂、媒體以及運動課程)。

凱蒂荷姆斯與阿湯哥離婚5年,成立娛樂製作公司「Noelle Productions」在演藝圈自立自強,日前她在IG開心宣布重返校園生活的喜訊,「我非常感激,也很興奮進入哈佛商學院,和這麼多優秀的人才在一起。」據悉,她的同班同學還有NBA拓荒者隊球星C.J. McCollum、前美式足球球星Rashean Mathis、愛爾蘭橄欖球員Jamie Heaslip和西班牙足球球星皮克。

其實凱蒂高中成績相當優異,畢業時還申請到紐約名校哥倫比亞大學,但為了演藝事業,兩度申請延緩就學,最後僅在大學修了一堂攝影課。如今越級就讀研究所,也算是了了當年一樁心願。

I am so thankful and excited to be @harvardhbs with so many brilliant people. @anitaelberse #harvardbusinessschool

