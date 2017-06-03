▲Whaaaaas UP表演實力驚人，連品冠（）都稱讚。（圖／年代提供，2017.6.3）

團體A-Team為了登上最終舞台，與世界小丑冠軍「Mr.小丑」跨界合作，為決賽更添話題性。大家卯足全力練習，宇平初次挑戰高難度的上塔特技，在舞台躍上六米高度，排出代表團名的A字型，「第一次練習因為太緊張，一個往後傾差點跌落在地。」幸好，當時老師及時接住，才沒有造成大礙，但他事後還是怕的腿直發抖，但為了表演還是忍著傷勢繼續完成練習。

女團Whaaaaas UP則是與知名打擊樂團「Punch」以魔力桶、八卦炫鼓結合團員曼青的爵士鼓和其他團員的Rap，帶來一連串改編組曲〈旋木〉、〈我的未來不是夢〉、〈倔強〉，結合聽覺、視覺雙重饗宴，讓觀眾直呼過癮，精湛的演出連評審品冠都大讚：「在中文流行音樂沒有看過像Whaaaaas UP這樣的組合，你們的可塑性很高，非常看好妳們。」

其實團員們為了呈現完美的舞台效果，幾乎以公司為家，而Stin從練習生一直到現在，甚至瘦了將近20公斤，媽媽心疼她瘦太多，不斷叮囑要多注意身體。《Fighting吧！天團》4日晚間八點播出。