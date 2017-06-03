亞莉安娜重返英國義唱 傳娜姊也共襄盛舉NOWnews今日新聞 (2017-06-03 12:58)
美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）日前在英國曼徹斯特開唱驚遇炸彈恐攻，沉默數日後宣布重返曼徹斯特義演，召集酷玩樂團、小賈斯汀、凱蒂佩芮、麥莉希拉、接招合唱團以及亞瑟小子等人共襄盛舉，為罹難者家屬募款，據傳「娜姊」瑪丹娜以及羅比威廉斯也將參與義演，但未獲證實。
亞莉安娜提前兩日飛往曼徹斯特，為義演做準備，父母與男友麥克米勒皆同行。義演共4.5萬張門票，美張40英鎊（約新台幣1600元），6分鐘內全數售罄，募集約200萬英鎊（約新台幣）。不過主辦好意保留給恐攻當天觀眾的1萬4200張門票卻有許多不相干的人申請，甚至有黃牛將票放上網站高價販售，讓好意變調。
至於巡演台灣場次狀況，主辦單位公告：「亞莉安娜Dangerous Woman Tour將在6月7日巴黎重新啟動，在歐洲巡演結束後，這場巡迴演唱會將繼續到南美洲、中南美洲、墨西哥、亞洲與紐澳等地按照原本行程繼續演出。」表示9月的台北演出將如期舉行。
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