（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）美國流行小天后亞莉安娜明天將在英國曼徹斯特舉辦慈善演唱會，她昨天提前抵達英國，並前往兒童醫院探視爆炸案傷患，讓小歌迷相當驚喜。



亞莉安娜（Ariana Grande）搭乘私人飛機抵達英國，晚間前往曼徹斯特皇家兒童醫院（Royal Manchester Children's Hospital）探視。



亞莉安娜帶來熊玩偶當作禮物，還在小歌迷的拐杖上簽名，和她們做鬼臉合影。興奮的歌迷潔登（Jaden）事後在推特上說，「我今天和我的女王見面了，愛妳，亞莉安娜。」她還把亞莉安娜留在她額頭上的唇印拍照上傳。



她母親說，「潔登坐在那裡看電視，亞莉安娜就走了進來。她樂壞了，這完全是驚喜。」她父親說，從沒看過女兒笑得那麼開心。



亞莉安娜的「曼徹斯特愛在一起」（One Love Manchester）慈善演唱會巨星雲集，演出陣容包括小賈斯汀（Justin Bieber）、凱蒂佩芮（Katy Perry）等人，將在43個國家同步轉播。



大曼徹斯特警察局表示，演唱會將有600名人力戒備。1060603