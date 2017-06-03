阿湯哥密會蔡依林 直呼太美捨不得切中央社 (2017-06-03 11:21)
（中央社記者鄭景雯台北3日電）好萊塢影星「阿湯哥」湯姆克魯斯來台宣傳，密會歌手蔡依林，昨天片商將影片曝光，阿湯哥看了蔡依林親手做的中國殭屍、木棺翻糖蛋糕，直呼「太美了，捨不得切開」。
湯姆克魯斯5月24日四度來台，宣傳電影「神鬼傳奇」（The Mummy），這次短暫來台2天，期間還密會Jolin蔡依林，昨天片商釋出密會影片，兩人一起回顧2000年阿湯哥來台宣傳「不可能的任務2」，首映會上兩人相擁畫面。
阿湯哥說「真是美好的回憶」，蔡依林則笑說當時太年輕，不敢直視阿湯哥眼睛，「但我現在敢了」，直說阿湯哥很有魅力。
阿湯哥也提到很喜歡台灣，2000年來訪台灣的經驗很好，從那之後他只要拍完一部電影，有機會就會來台灣。
兩人也聊到做為藝人的意義，蔡依林很享受在舞台上和觀眾互動，看到台下觀眾很享受她的音樂，這一刻會讓她感到很驕傲，好像為大家做了一件事情一樣。
而阿湯哥也有同感，「拍電影就是為了娛樂觀眾，這一直是我生命中很重要的事」，因為阿湯哥私下也愛看電影、聽音樂，「當你有機會娛樂大家，那真的很特別」。
蔡依林也做了一個中國殭屍、木乃伊石棺翻糖蛋糕送給阿湯哥，湯姆克魯斯直呼「太美了，我捨不切這個蛋糕」， 吃了一口他有些罪惡感地說，「這好吃到會發胖，吃完要回去健身」。
最後阿湯哥也獻花給蔡依林，笑說拖了17年才回送給她，還附上一本寫有「Jolin」的筆記本，蔡依林開心地說要在裡面寫屬於她和阿湯哥的小秘密。「神鬼傳奇」7日上映。1060603
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