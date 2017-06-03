▲C羅（左）和女友喬吉娜前往科西嘉島度假。（圖／翻攝自C羅IG，2017.06.03）

葡萄牙足球選手C羅（Cristiano Ronaldo）是現今世上身價最高的足球員，他與現任女友喬吉娜最近到科西嘉島度假，驚見喬吉娜小腹凸出，疑似有孕，不過C羅媽媽卻駁斥：「C羅再也不會當爸。」

英國《每日郵報》報導，C羅與喬吉娜近日前往科西嘉島度假，上周C羅在IG分享出遊照，發現喬吉娜小腹凸起，引起議論紛紛，懷疑她懷孕。對此，C羅的媽媽則否認：「真是鬼扯！她只是把手放在肚子上，而且就我所知，C羅再也不會當爸。」

▲喬吉娜（左）小腹明顯凸起，C羅一旁小心翼翼保護，被懷疑有孕。（圖／翻攝自英國每日郵報，2017.06.03）