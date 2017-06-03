約翰屈伏塔心愛的波音707中央社 (2017-06-03 09:50)
這架客機原隸屬於澳洲航空，1964年被澳航購入，30年後除役前，由美國好萊塢男星約翰屈伏塔納為己有。（摘自約翰屈伏塔IG頁面）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年6月3日
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