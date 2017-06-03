約翰屈伏塔熱愛開飛機中央社 (2017-06-03 09:50)
約翰屈伏塔不只是活躍於大銀幕的好萊塢男星，更是熱愛飛行的飛機控。圖為他穿機長制服照。（摘自約翰屈伏塔臉書）中央社記者曹宇帆洛杉磯傳真 106年6月3日
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