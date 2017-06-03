（中央社記者曹宇帆洛杉磯2日專電）佛羅里達州有處豪宅，別說泳池、健身房、高爾夫球場和可容納16輛名車的車庫，一應俱全，還有停機坪與飛機跑道，猶如一座小型機場，這就是飛機控約翰屈伏塔的家。



約翰屈伏塔（John Travolta）的豪宅是很多人的夢想，那就是出了家門就是登機門，搭機不必提著大包小包，還得提前在起飛前3小時，就為了到機場安檢、過海關等，歷經種種繁瑣程序。



不過，飛機起降難免會有引擎轟隆隆的噪音擾鄰，約翰屈伏塔說，圓了他的飛行夢，真得感謝鄰居們的包容與體諒，尤其是半夜三更時分，確實擾人清夢。



曾有愛車如命的玩家說，他血液裡的成分無非就是95或98無鉛汽油，約翰屈伏塔則說，飛行是他的氧氣，能飛行的生命是有氧的，躍上大銀幕所掙得收入，資助了他對飛行的熱情。



約翰屈伏塔今年62歲，40年前也就是22歲那年，他拿到了飛行執照，約翰屈伏塔玩過的飛機據說有11款，從軍用機到民航機，他都能駕馭。



駕駛飛機的技術雖了得，不過1992年時卻差點出了意外。他當時駕駛的座機電子儀控全故障，機艙裡的乘客包括全家大小，最後迫降在首府華盛頓機場時，險些撞上某架商用客機，嚇壞不少人。



但是這並沒有在心裡留下陰影，反而使他更放膽追逐飛行的樂趣，包括收藏波音707客機。



這架客機原隸屬於澳洲航空（Qantas），於1964年購入，30年後除役前，由這名擁有機師執照的好萊塢男星納為己有，並保持原本的澳航紅白相間塗裝，尾翼還有隻袋鼠。



這架波音707也替約翰屈伏塔與澳航牽起合作的緣分，2002年他獲聘這家在南半球國度航空公司的形象大使，約翰屈伏塔說，從澳航那裡買來的波音707在他心裡永遠有個位置。



「因為有這架飛機的陪伴而累積了不少飛行時數，因而獲得機師資格」，約翰屈伏塔細數與紅袋鼠塗裝的波音707的美好回憶，但是天下沒有不散的筵席，不久前他發表聲明，要把這架飛機捐給澳洲的博物館珍藏。



至於要如何與心愛的波音707道別，約翰屈伏塔選擇再當一次正駕駛，飛抵澳洲交機，把這段旅程累積的飛行時數，化為永恆的記憶。



以飛機場作為豪宅的主題，甚至收藏波音707的大手筆，這位好萊塢男星算得上是名符其實的飛機控，所以當下回來到佛羅里達州時，有飛機飛過頭頂，不妨多看兩眼，說不定駕駛艙裡的飛行員就是約翰屈伏塔。1060603