克里斯多福有夠忙 飛來台與周興哲組鮮肉團NOWnews今日新聞 (2017-06-03 00:00)
來自童話國度丹麥的歌手克里斯多福（Christopher），受邀出席HITO流行音樂獎頒獎， 2日下午一抵達桃園機場後，僅到飯店放行李，便直奔練團室與周興哲（Eric）會合彩排，周興哲還貼心盡地主之誼，送上台灣剉冰為克里斯多福接風。
克里斯多福和周興哲為了給觀眾一個大驚喜，因此在見面之前，就費心跨海溝通合作事宜，決定一起演唱超夯韓劇《鬼怪》的主題曲〈Beautiful〉，還裝神祕預告會在典禮上展現帥氣的鬼怪裝。此外，兩人分別練習了對方的代表曲〈Heartbeat〉、〈你好不好〉，雖然克里斯多福忙碌於亞洲各地的巡迴，但還是不忘抽空狂練中文，在彩排時一開口唱，咬字清楚讓周興哲驚訝直說：「唱得很好！」
台灣目前正進入炎炎夏日，周興哲考慮到克里斯多福來自寒冷的丹麥，在正式開練前特別送上了一碗裝滿甜美水果的台灣傳統剉冰，克里斯多福立刻吃了一口大呼「好吃」，也表示自己生活在丹麥，很少有機會吃到熱帶水果，更是第一次吃到荔枝，很感謝周興哲的準備讓他品嚐到台灣美食。
此外，克里斯多福和周興哲也互相交流語言，現場請教周興哲該怎麼稱讚漂亮女生，結果周興哲一句「妳好辣」立刻被現場及直播上的粉絲嫌棄「太老套」。而兩人更開玩笑宣布要組團名稱就叫「小鮮肉」，逗得眾人哈哈大笑。
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