粉絲哀無好友 藝聲爆：團員間也沒很好NOWnews今日新聞 (2017-06-03 00:00)
Super Junior成員藝聲2日晚間在ATT SHOWBOX舉辦見面會，與1100名EFL（粉絲名）相見歡，他開場先獻唱〈冬眠〉，完後表示曾跟著子團KRY來台辦演唱會，相隔一年多獨自來台，一人享受全場掌聲感覺很好。
藝聲一年多未訪台，中文忘得差不多，憑記憶喊出：「想念你們」、「我愛你們」「你吃飯了嗎？」、「森77」惹得台下叫不停。不過對於自己主場見面會，坦言有好有壞，只是現在感覺「好的比較多」，但跟著團員來台的話，就能在更大場地辦活動，見到更多的ELF也不錯。
粉絲對藝聲提問，從他第一張專輯《Here I Am》到《Spring Falling》共收藏近四十張，但媽媽卻不慎摔破，他聽聞後除了安慰，卻笑虧：「買那麼多張幹嘛？一張就夠了」；而另一題粉絲表示，跟同事看了《Voice》後一起愛上藝聲，他聽完也幽默吐槽：「一起分享有共同話題不好嗎？」說自己是大家的，勸說要懂得分享，笑翻所有粉絲。
粉絲再問到，自己身邊好友來來去去，沒有能長久分享心事的人，問問藝聲祕訣，怎麼做才能像SJ一樣，感情好又能長久維持，不料藝聲卻說：「告訴大家有趣的事實，他們看起來很要好？其他偶像團體看起來很要好嗎？也許團體裡，沒有全部的人都很好的」，說完嚇壞不少人，隨後解釋多人相處時，跟每位要好的程度本來就不一樣，只是相處久了很瞭解對方，會用同理心去體諒，這樣就能長久走下去。
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