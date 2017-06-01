▲葛曉潔（右二）接演美國影集《網路宅人幫》（The Great Indoor）。（圖／Star World提供，2017.06.02）

已故歌手高凌風有三段婚姻，育有五女一男，其中與第2任妻子文潔所生的女兒葛曉潔（Christine Ko） ，近來在美國接演影集《網路宅人幫》（The Great Indoor）的主要角色。在美國長大的葛曉潔2011年搬到洛杉磯開始她的演藝事業，但一路不太順遂，連6年一邊試鏡，一邊兼差打工相當辛苦。

葛曉潔2010年曾回台灣，除了和許久不見的父親高凌風重逢外，也希望尋找在台灣演藝圈適合的發展機會，雖然努力學習中文，但以中文演戲，對她來說並不容易，隨後葛曉潔決定回美國求發展；2011年搬到洛杉磯開始她的演藝事業，6年來一邊試鏡，一邊兼差Uber司機、服務生、保母，一度讓撫養她長大的阿姨、叔叔不能理解。

▲葛曉潔在美國影集《網路宅人幫》中飾演網路雜誌編輯，犀利又聰明。（圖／Star World提供，2017.06.02）

葛曉潔6年不停試鏡尋求演出機會，常需要和同為亞裔臉孔演員爭取同一個角色，但試鏡只有一次機會，有時候等了兩個小時，試鏡只花30秒，甚至其中一半的試鏡，還希望她用帶有口音的腔調講話，但對在美國長大的葛曉潔來說，無疑是一種挑戰。

經過不斷嘗試，她接到《網路宅人幫》的試鏡機會，這是葛曉潔第2次參加CBS的試鏡，終於成功讓她接到角色，將在劇中飾演網路雜誌的新世代編輯。據悉，原本該角色設定是一個金髮女演員，卻因為葛曉潔傑出試鏡表現，讓編劇與製作人願意為她改成亞裔角色，這也讓葛曉潔直呼：「這是一個尊重多元文化的優秀劇組。」

▲Star World全新喜劇《網路宅人幫》，將在下周一(5日)，每周一至周三晚上7點全台首播。（圖／Star World提供，2017.06.02）

《網路宅人幫》描寫一個經驗老道的戶外探險記者傑克，因為經費削減被調回來雜誌社做內務，但因為新媒體的發展，紙本雜誌轉型網路雜誌，傑克與一群二十幾歲的網路新世代格格不入，冒出許多爆笑事，像是傑克無法理解大家為何在酒吧中要用約會APP，卻不直接走向某人親口邀約，傳統與新媒體世代的落差，製造出許多趣味笑點。高凌風的女兒葛曉潔在劇中飾演網路意見領袖，聰明犀利的網路雜誌編輯，傑出表現令人印象深刻。