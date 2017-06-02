▲亮哲出國前發現女兒護照過期，好在隔了一天成功飛往目的地。（圖／齊石傳播，2017.06.02）

亮哲日前帶著全家到峇里島旅遊，沒想到出發前一刻才發現女兒護照過期，好在最後趕辦完成，隔天馬上飛往目的地與老婆會合。亮哲透露，當下發現女兒護照過期時，老婆黃毓棠因為自責難過到哭，女兒反過來安慰媽媽，「媽媽不要哭，隔天爸爸就會帶我去找你們了！」

第一次帶女兒到海島國家玩，亮哲對峇里島讚不絕口，當地步調慢，只需要完全放輕鬆、玩水曬太陽就好，女兒也徹底愛上整天待在游泳池或海邊的生活，沒人叫她們的話，她們可以玩上整天，被同行的朋友笑說，「完全是冒險王的小孩『冒險娘』！」

見2個女兒這麼喜歡待在Villa，亮哲無奈地說，「我們想說要讓她們看些不一樣的，就帶她們去藝品店逛逛，但每次只要出去，小孩就會吵著想要回家，而她們的家就是Villa。」甚至在回程路上問亮哲，「爸爸，你可以買一間Villa嗎？」讓亮哲哭笑不得。

▲亮哲女兒愛上Villa，要他買一間。（圖／齊石傳播，2017.06.02）