美意被糟蹋 亞莉安娜義演萬人冒名領票NOWnews今日新聞 (2017-06-02 14:54)
美國新生代歌手亞莉安娜（Ariana Grande）於上個月22日在英國曼徹斯特開唱，演唱會現場卻遭恐怖分子引爆炸彈，造成多人死傷。為了安慰曼城人的心，她宣布將於本月4日重返曼徹斯特開唱，曾出席22日演唱會的歌迷可以免費獲得該場門票，但消息公布後卻有超過一萬人謊稱出席想佔便宜。
根據《TMZ》報導，售票組織Ticketmaster表示，他們留了9000至14000張票給恐攻當晚的歌迷，但卻有超過一萬人跑來冒領，公司為此表示非常痛心。這場名為《愛在曼徹斯的演唱會》將以公益性質為主，廣邀諸多大明星共襄盛舉，目前已確定小賈斯汀、酷玩樂團、亞瑟小子等歌手與樂團都將出席，演唱會的所得將捐贈給22日恐攻的受害者與家屬。亞莉安娜也於稍早宣布她不會取消今年九月的澳洲演唱會。
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