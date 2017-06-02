▲小賈斯汀（左）挑戰英、西雙語神曲，但他卻於西班牙文的段落中忘詞亂唱。曾和他合作的Luis Fonsi則跳出來幫他緩頰，表示這首歌真的很難。（圖／翻攝自IG，2017.06.02）

美國最狂歌手小賈斯汀之前曾表明非常喜歡一首名為〈 Despacito 〉的歌曲，他也曾與波多黎各歌手Luis Fonsi合作，改編成英、西雙語版本，他負責演唱該曲的英文歌詞。但近日他於自己的場子挑大梁演唱該曲，苦於沒人能罩他西班牙文，小賈便直接亂唱一通帶過，馬上被噓沒誠意。

根據《Spin》報導，近日小賈斯汀於自己的演唱會上挑大梁演唱〈Despacito〉一曲，但他顯然沒有下太多的功夫，忘詞後更對該曲的西班牙文表示沒轍，之後乾脆開大絕，用「blahblahblah」和「我吃了一個墨西哥捲餅，我想吃墨西哥捲餅」來帶過，超蠢的表現完全被觀眾錄下上傳，讓不少歌迷直呼他不尊重原唱，而且看起來很蠢。

但該曲的原唱之一，也就是之前曾和小賈合作的Luis Fonsi則於受訪時表示：「這首歌的西文並不好唱，即便講得一口好西語，對我也還是有難度。歌詞也非常多、非常拗口。」疑似想幫小賈緩頰，但對於小賈把歌詞隨便替換為「墨西哥捲餅」，他則沒有多加回覆。