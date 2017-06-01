▲貴為坎城影后的克莉絲汀鄧斯特已經轉型當實力派，近日她難得談舊事卻語出驚人。（圖／翻攝自IG，2017.06.02）

電影蜘蛛人系列目前請到超嫩男星湯姆霍蘭擔任第三代蜘蛛人，他主演的新片《蜘蛛人：返校日》也將於近期登場。近日曾飾演第一代「蜘蛛女」的克莉絲汀鄧斯特在受訪時則表示，她一點都不在意最新一代蜘蛛人的表現，因為她的那部最好，超嗆的回覆讓大家傻眼。

「前蜘蛛女」克莉絲汀鄧斯特近年轉型當實力派，她曾和丹麥導演拉斯馮提爾合作，靠著《驚悚末日》一片拿下坎城影展影后，但她早年也曾在蜘蛛人系列中擔任花瓶女主角，曾與蜘蛛人來個倒吊一吻，影史留名。根據《Maxim》報導，近日克莉絲汀於受訪時被問到對於新片《蜘蛛人：返校日》的看法，她則霸氣回覆：「我們當初已經拍出最好的一部了，有誰在乎現在這部呢？」之後更補述：「我的感覺是，你們只是在極盡壓榨這個系列，能賺多少就賺多少。這非常明顯，你懂我的意思吧！」顯然是對新片感到非常不以為然。

▲克莉絲汀鄧斯特（右）曾飾演初代蜘蛛女，她於近日表示自己演的那部是最棒的，少跟她談最新系列。（圖／翻攝自youtube，2017.06.02）