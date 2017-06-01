▲金喜善（左）、金宣兒主演的韓劇《有品味的她》角色海報公開。（圖／翻攝自JTBC臉書，2017.06.02）

即將於韓國時間6月16日播出的韓劇《有品味的她》，由兩大「金」釵，金喜善與金宣兒兩人擔綱主角演出。而近日劇組陸續公布戲劇相關資訊，繼日前公布視覺海報後，於今（2）日再釋出角色海報。

《有品味的她》劇情講述，空服員「退役」的禹雅真（金喜善飾）與丈夫結婚後，以全職家庭主婦生活，突然面臨喪夫之痛，讓她失去品味，遇見了為進入上流社會做足準備的朴福子（金宣兒飾），兩人所發生一連串的故事。而本次公開的角色海報共有4張，海報裡金喜善穿著黑色小洋裝，以及超鮮豔的紫色亮皮高跟鞋；金宣兒則是女朴裝扮，但是腳上同樣穿著一模一樣的高跟鞋，充滿了低調的華麗感。

▲金喜善（左）、金宣兒主演的韓劇《有品味的她》角色海報公開。（圖／翻攝自JTBC臉書，2017.06.02）