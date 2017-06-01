曾智希自爆「瀕死經驗」 直呼：好險我還活著NOWnews今日新聞 (2017-06-02 13:24)
藝人曾智希以可愛、活潑的形象廣受歡迎，近日她在臉書分享因聞到消毒水味道導致氣喘發作，直呼「真的經歷了一個瀕死的過程」，同時呼籲有氣喘的朋友，一定要隨身帶著氣喘藥，不要掉以輕心。事後想起來還是心有餘悸的曾智希，表示不想再經歷第二次這種感覺，但也樂觀地說：「好險我還活著，我人生又多了一個故事可以分享。」
曾智希在臉書表示，昨（1）天在家與媽媽一同吃午餐，而後母親因要當志工先出門，一開門便聞到巷弄間例行消毒的刺鼻味，不久後曾智希便感到難以呼吸，直覺以為自己噎到，無論多大力的咳嗽、挖吐、喝水，都無法改善此狀況，才驚覺是氣喘發作。隨著時間過去，曾智希越來越吸不到空氣。所有的恐懼、無助一湧而上，曾智希用最後力氣打給媽媽說「救我」，而後才緊急送醫治療。
曾智希經醫生治療已無大礙，並確診為過敏引發的氣喘。想起這段瀕死歷程，她仍感到相當害怕，深怕一個不小心自己就孤單地死去。曾智希表示小時候有氣喘，但長大就沒有發作過，因此誤以為痊癒。隨後更呼籲有氣喘的朋友千萬不要掉以輕心，一定要隨身帶著氣喘藥；更貼心提醒網友，若真碰上此事也要保持冷靜，即使只能吸到一點點空氣，也能多撐幾分鐘。事後曾智希也樂觀表示：「好險我還活著，我人生又多了一個故事可以分享。」
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