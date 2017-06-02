▲防彈少年團成員V，日前參加告示牌頒獎典禮時拍攝的照片曝光。（圖／翻攝自Dispatch IG，2017.06.02）

南韓高人氣男團BTS防彈少年團，日前在美國告示牌音樂獎上榮獲「最佳社群榜歌手」，感謝許多粉絲的支持。而其中的成員V（金泰亨）拍攝的超帥系列照片釋出，天生的好膚質，不需要修圖就「自體發光」。

於5月22日在美國隆重登場的告示牌音樂獎，防彈少年團強壓小賈斯汀、席琳娜等人，得到最佳社群榜歌手獎，出席典禮時，每位成員都穿著具有強烈個人風格的正裝，而韓國媒體也特別捕捉到團員們帥氣的模樣，而V更是最為凸出，對著鏡頭擺出許多姿勢，有戴墨鏡，閉上眼，像是在思考什麼的樣子；以及手拿著墨鏡不看鏡頭，面無表情，帥度破表；還有在頭上比大V的手勢，各種樣貌都擊殺粉絲的心臟。