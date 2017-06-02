▲安以軒（左）與已故藝人安鈞璨（右）交情匪淺，安以軒在微博喊話，要安鈞璨找件最帥的衣服來參加婚禮。（圖／翻攝自微博，2017.06.02）

女星安以軒預定6月5日在夏威夷舉辦婚禮，甜蜜下嫁百億CEO陳榮煉。近日她在微博PO出與「安氏企業」的姊妹淘一同拍攝雜誌的美照，並標記已逝好友安鈞璨，要他「快找件最帥的」來參加婚禮。

昨（1）日是安鈞璨逝世兩周年的日子，身為「安氏企業」一員的劉品言發文悼念，其中還提到安以軒即將出嫁的好消息，並喊話安鈞璨：「你一定不會錯過吧！」安以軒於6月5日在夏威夷舉辦婚禮，今（2）日在微博PO出與夏于喬、劉品言為拍攝雜誌穿著婚紗的美照，同時標記安鈞璨，「are you ready？我們明天出發了～你快找件最帥的。」不少網友看到如此深厚的情誼，很是動容。

許多網友看到安以軒的發文，也相當感傷：「快哭了，安鈞璨在天上看妳美美的出嫁，他會很開心的。」、「安鈞璨一定會盛裝出席，因為他要見證他最美的公主幸福的時刻。安大姊早點休息，做個美美的新娘。」

▲安以軒（中）PO出與夏于喬（左）、劉品言（右）為雜誌拍攝的美照，期盼在天上的安鈞璨，也能一同來參加婚禮。（圖／翻攝自微博，2017.06.02）