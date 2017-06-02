安以軒將赴夏威夷出嫁 喊話安鈞璨「快找件最帥的」NOWnews今日新聞 (2017-06-02 11:51)
女星安以軒預定6月5日在夏威夷舉辦婚禮，甜蜜下嫁百億CEO陳榮煉。近日她在微博PO出與「安氏企業」的姊妹淘一同拍攝雜誌的美照，並標記已逝好友安鈞璨，要他「快找件最帥的」來參加婚禮。
昨（1）日是安鈞璨逝世兩周年的日子，身為「安氏企業」一員的劉品言發文悼念，其中還提到安以軒即將出嫁的好消息，並喊話安鈞璨：「你一定不會錯過吧！」安以軒於6月5日在夏威夷舉辦婚禮，今（2）日在微博PO出與夏于喬、劉品言為拍攝雜誌穿著婚紗的美照，同時標記安鈞璨，「are you ready？我們明天出發了～你快找件最帥的。」不少網友看到如此深厚的情誼，很是動容。
許多網友看到安以軒的發文，也相當感傷：「快哭了，安鈞璨在天上看妳美美的出嫁，他會很開心的。」、「安鈞璨一定會盛裝出席，因為他要見證他最美的公主幸福的時刻。安大姊早點休息，做個美美的新娘。」
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