全民隊長林明禎出「輯」中台灣Hit Fm聯播網 (2017-06-02 12:00)
「全民隊長」林明禎音樂能量正式啟動，距離上一張EP作品時隔一年之後，再度發行全新作品，在端午節連假的尾聲，林明禎帶著全新EP《#Me》到台中舉辦簽唱會，雖然天空不作美的下起大雨，不過，在全民隊長的魅力之下，熱情不滅的粉絲隊員們依舊到達現場力挺！
隊長林明禎一現身在台中大魯閣新時代時，台上瞬間成為了伸展台，閃光燈不斷的掃射舞臺，出場即表演的新歌「T.O.U」，更是讓現場氣氛直線飆升，這次的演出特別邀請舞蹈老師一起到現場，就是為了讓粉絲們都能看見完美的演出；而林明禎在簽唱會的裝扮方面，則是不同於專輯的五種造型，林明禎笑著說：「這是第六位隊長造型」，露出小蠻腰的打扮比起專輯造型可是一點都不遜色哦！
另外，舉辦簽唱會的當天相當接近林明禎的生日，因此粉絲便一起約定合唱生日快樂歌獻給林明禎，讓場面顯得特別溫馨，而這次簽唱會不僅特別提供粉絲屬名還有合照互動，因此，還有粉絲遠從山東、馬來西亞等地前來參加簽唱會，而在簽名開始，不少粉絲發揮創意，展現獨特合照POSE，讓林明禎時而害羞、時而大笑！最後，林明禎為了回應粉絲們的支持，特地表演了EP中的新歌「不是不愛」作為安可曲，也期待之後能以更多更棒的作品與大家見面！
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（Hit Fm聯播網 台中報導）
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