▲朴敘俊、金智媛主演的《三流之路》（左圖）終於開播，看兩個「魯蛇」怎麼突破心魔，勇敢追夢；《奇怪的搭檔》讓人誤以為這部劇的女主角是池昌旭，每個人都愛他，那他的「芳心」將情落哪家呢？（圖／愛奇藝台灣站提供，2017.05.23）

來來來～本周NOW追劇給你點清涼、退火的唷（眨眼），朴敘俊、金智媛主演的《三流之路》終於開播，看兩個超級大「魯蛇」怎麼突破心魔，勇敢追求夢想，順便情人GET；《奇怪的搭檔》讓人誤以為這部劇的女主角是池昌旭，每個人都愛他，那他的「芳心」將情落哪家呢？

魯蛇出頭天 《三流之路》一流的夢想

於上周隆重開播的《三流之路》，播出前應該就吸引不少人注意吧～光是看到有朴敘俊歐巴，直接把播出日期寫在日程上，必追啊！這一次搭配金智媛，兩個人「碰」出的火花如同煙火般燦爛耀眼。主題以「魯蛇」當作個故事的出發點，總是看起來嘻嘻哈哈、沒有煩惱的四人幫，高東萬、崔愛羅、金洙萬、白雪熙，隱藏在笑容底下的無奈與過往，在每一集都透露一點，讓人欲罷不能。

在學生時期就成為學校風雲人物，還是在跆拳道全國比賽擁有高人氣的高東萬（朴敘俊飾），不知怎麼的，到了現在居然只是一個清潔公司的職員，當初的夢想就像不存在一樣。而讓他始終耿耿於懷的「事件」到底為什麼會讓他寧願放棄夢想也不願再觸碰呢？口中說著「只要當作沒有夢想就好」，看似灑脫，眼底卻有無盡傷感的深淵。而超想成為主播的崔愛羅（金智媛飾），同樣也因為目前（還沒播）不明朗的原因放棄當主播的夢想，只要對著麥克風說話就興奮不已，卻屢屢無法稱心如意。從小認識的兩人，相互扶持到現在，高東萬看似兩光，其實對崔愛羅很貼心，還記得愛羅穿著短裙坐在燒肉店那一幕嗎？高東萬發現隔壁桌男生不懷好意的目光，立馬用超幼稚的理由要換座位，根本暖男來著～而突然殺出的程咬金，對愛羅狂獻殷勤，將為兩人的關係掀起什麼波瀾呢((o(´∀｀)o))？

魯蛇也有夢想指數： ★ ★ ★ ★ ☆

相愛相殺指數： ★ ★ ★ ★ ☆

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▲朴敘俊（右）飾演的高東萬熱愛跆拳道，而金智媛扮演的崔愛羅夢想成為主播，兩人都因為不知名的原因而無法邁向夢想之路。（圖／愛奇藝台灣站提供，2017.05.23）

多角戀成型 《奇怪的搭檔》誰能獲得盧智旭芳心？

我的天啊～最近都是怎麼了б（＞ε＜）∂，不得不說《奇怪的搭檔》有池昌旭、崔泰俊這兩位劇中的顏值擔當已經夠讓人血脈噴張（！？），沒想到鏘鏘鏘鏘～繼金材昱、張未冠的恐怖殺人犯，又出現一個（帥出新高度）會讓人毛骨悚然的新嫌疑犯─陳柱亨。在劇中飾演看起來正義的鑑識人員高燦浩，每每一出場，那僵硬的笑容，還有讓人質疑的好意，都讓我捏把冷汗，明明在《花郎》裡，就是個可愛的小鮮肉呀(╭☞'ω')╭☞～

已經完全成型的四角戀關係，殷奉熙→盧智旭←？→車宥靜←池恩赫，讓所有人都感到混亂。而一開始大家都認為是盧智旭（池昌旭飾）傲嬌病發作，所以才老對總是向他示愛的池恩赫（崔泰俊飾）「放置PLAY」，但但但但居然有隱情！不斷在盧智旭腦海中閃現當年車宥靜（權娜拉飾）劈腿的畫面，原來車宥靜劈腿的對象不是別人，就是池恩赫。到這裡，我們反而覺得盧智旭其實很有情有義，就因為三人是青梅竹馬，所以面對兩人的背叛，盧智旭選擇冷處理，沒有痛罵沒有爆打，靜靜看著池恩赫為了彌補過錯，像小狗一樣討好他。他的溫柔、他的痛埋進最深的地方，殷奉熙（南智鉉飾）只碰到了邊緣，盧智旭卻築起更大的牆，將之推開，一句：「你不要喜歡我。」飽含他對新感情的懦弱，以及害怕真的愛了，他一定沒辦法接受再一次的背叛，把心上鎖的盧智旭，與無厘頭卻真心的殷奉熙，兩人的感情將會怎麼發展呢？

多角戀指數： ★ ★ ★ ★ ★

萌萌傲嬌指數： ★ ★ ★ ☆ ☆

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