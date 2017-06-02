▲名嘴宋祖德瞎扯霍建華、林心如是「非法同居」，兩人雙雙發表提告聲明。（圖／翻攝自微博，2017.05.25）

「吃屎名嘴」宋祖德日前發表「霍建華與林心如竟然沒有領結婚證」一文，直指林心如、霍建華是非法同居，氣得霍心夫婦雙雙發表聲明提告宋祖德，而後宋祖德在微博致歉，並說是表達方式不夠嚴謹。近日宋祖德在微博再度發文，對於這場官司表示樂觀之意，更稱「我有信心贏霍建華、林心如」。

宋祖德在微博表示：「我非常有信心打贏這場官司，我不像其他明星不敢出庭，這一次，我一定親自出庭！我根本沒有侵犯他們的名譽權，怎麼會輸呢？」同時要求大眾不要未審先判，「在法院沒開庭之前，在終審判決書未生效之前，應該以中立的態度報導，不要提前代替法官判決。」

宋祖德隨後更感謝媒體的報導，「所有的媒體朋友都是我們明星的衣食父母，沒有媒體、沒有粉絲、沒有網友，我就成不了明星。」不少網友看到宋祖德的發言都相當傻眼，紛紛留言開酸：「你有啥作品自稱自己是『明星』了？」、「你要是贏了，我叫你一聲爸爸。」、「頂多算個網紅吧。」

▲宋祖德在微博透露，對於被霍心夫婦提告，有信心能贏。（圖／翻攝自微博，2017.06.02）