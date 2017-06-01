G-Dragon回歸舞台在即 專輯歌曲海報公開NOWnews今日新聞 (2017-06-02 10:24)
南韓天團BIGBANG成員G-Dragon，即將於6月8日發行新專輯，同時也在準備第3次的大型世界巡迴演唱會。而官方於昨（1）日，公開第一首歌曲的視覺海報，新歌將以什麼樣的方式呈現，讓外界議論紛紛。
目前G-Dragon正積極準備演唱會相關事項，不僅推出演唱會主題的影片、以及親自催票，用韓文、英文說明的宣傳片，還有即將發行的新專輯，而這一次釋出歌曲〈BULLSHIT〉的視覺海報，充滿街頭藝術的風格，用拼貼的字體顯示歌名，強烈的運用對比色彩，令人印象深刻。
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