▲G-Dragon新專輯第一首歌曲海報公開。（圖／PEACEMINUSONE.TW提供，2017.5.24）

南韓天團BIGBANG成員G-Dragon，即將於6月8日發行新專輯，同時也在準備第3次的大型世界巡迴演唱會。而官方於昨（1）日，公開第一首歌曲的視覺海報，新歌將以什麼樣的方式呈現，讓外界議論紛紛。

目前G-Dragon正積極準備演唱會相關事項，不僅推出演唱會主題的影片、以及親自催票，用韓文、英文說明的宣傳片，還有即將發行的新專輯，而這一次釋出歌曲〈BULLSHIT〉的視覺海報，充滿街頭藝術的風格，用拼貼的字體顯示歌名，強烈的運用對比色彩，令人印象深刻。

▲G-Dragon新專輯歌曲海報公開。（圖／翻攝自G-Dragon臉書，2017.06.02）