神力女超人橫掃以色列 蓋兒加朵被封真英雄NOWnews今日新聞 (2017-06-02 10:53)
由蓋兒加朵主演的DC大片《神力女超人》好評不斷，她的故鄉以色列也在上個月31日舉辦首映，不只高速公路看板、街頭廣告都主打《神力女超人》，連特拉維夫一間知名大樓外都打上了「我們以蓋兒加朵為榮，她是我們的神力女超人。」儼然於故鄉掀起一陣神力旋風。
DC大片《神力女超人》於全世界開出好評，甚至被譽為是DC有史以來最好的作品。根據《綜藝》報導，片中飾演女主角的蓋兒加朵也於家鄉以色列大紅大紫，以色列大城特拉維夫甚至流傳一句笑話：「只有蓋兒加朵能帶來和平。」但以色列素來和中東諸國不合，加上蓋兒加朵曾為以色列女兵，身分敏感，日前黎巴嫩才在《神力女超人》上映前兩小時將該片禁播。
對此，以色列人也發揮愛國心，力挺他們的以色列之光。日前大城特拉維夫知名的Azrieli Towers外就打出：「我們以蓋兒加朵為榮，她是我們的神力女超人。」等聲援字樣。《神力女超人》以色列發行商Globusmax的副總裁Dorit Ishay則表示：「我們的鄰國常做出一些奇怪的舉動這都已經見怪不怪，對我們沒有影響。」也透露目前蓋兒加朵收到大批媒體的約訪，讓她分身乏術，但這也代表蓋兒加朵不再只是以色列的英雄，而是屬於全世界的。
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