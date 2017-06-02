▲李洙赫秀半身裸照，精壯身材藏不住。（圖／翻攝自李洙赫IG，2017.06.02）

南韓模特兒兼演員李洙赫，近來積極進軍戲劇圈，曾在2015年與李準基、李侑菲等人合作演出《夜行書生》中的無名鬼一角，獨特的重低音聲線，以及精壯的身材，逐漸受到外界關注。而時常在社群媒體分享生活的他，於昨（1）日貼出一張照片，立即引發粉絲熱烈討論。

李洙赫上傳的照片中，他上半身赤裸，趴在淺藍色與金色花紋交織的床上，旁邊還有脫下來的白色上衣，表情輕鬆，而露出的精壯身形，還有刻意在腰部以下截斷的圖片，讓人看了不禁想入非非，一直想伸手把腰部以下截掉的地方挖出來。另外，剛好5月31是他的生日，因此有許多粉絲也都在照片下留言，祝他生日快樂。

而他在去年的韓劇《住在我家的男人》後，將以什麼樣的模樣回歸舞台，也讓許多人非常期待。

▲李洙赫秀半身裸照，精壯身材藏不住。（圖／翻攝自李洙赫IG，2017.06.02）