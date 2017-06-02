陳喬恩甜曬兒時萌照 網讚：從小就是美人胚NOWnews今日新聞 (2017-06-02 10:14)
藝人陳喬恩在昨（1）日為響應國際兒童節，在微博上曬出兒時舊照，只見小時候的陳喬恩也擁有一雙靈活大眼、精緻鵝蛋臉，與現今模樣相去不遠。有網友則笑稱：「怎麼臉跟衣服不搭！不過還是很美的，喬恩小時候就是個美人胚子。」
6月1日是國際兒童節，不少藝人都在社群網站PO出兒時童趣照，陳喬恩也在微博曬出小時候的酷樣，並說：「從小不笑就是一副臭臉的小姊姊～我可是從小就1000酷的文藝少女啊！」隨後更打趣要大家猜一猜照片中的她是幾歲，許多網友都猜照片年齡約莫十歲初，但也有網友搞笑歪樓回應：「這衣服是P上去的嗎？」認為表情與衣服相當違和，不過多數網友都認為陳喬恩真的從小美到大，紛紛大讚：「喬恩從小就瓜子臉的美少女呢！」
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- KEEN 織帶涼鞋Whisper 1014206《女款》/ 城市綠洲
- ASUS 華碩 ZenPad C 7.0 8GB WiFi版 (Z170CX) 7吋 四核心平
- 10公尺Battling Ropes戰鬥繩(直徑5CM)C109-51232 長10M戰繩
- 【Kimo德國品牌手工氣墊鞋】糖果素色質感簡約風楔型鞋-亮橘
- TOD’S G-Bag 漆亮帆布兩用肩包(中/莓紅色)
- 【ZIPPO】日系-BLACK DEVIL黑惡魔黑冰鏡面打火機
- TOD`S WAVE BAG 系列小牛皮手提/肩背豆豆包 (紅色/小)
- Christian Bernard 伯納錶 渡假天堂棕櫚樹鑽錶 -白陶瓷/38m
- U CARE 凍齡亮采4合1純液10mlx4/盒 (超值組)
- 高跟鞋 AS 金屬風鉚釘膠片羊皮尖頭高跟鞋－灰
準備搶票！ 田馥甄宣布最後2場唱回高雄【NOWnews今日新聞】
影【NOWnews今日新聞】
黃小柔又懷孕了！ 晉升3寶媽「連1拉1的節奏」 【NOWnews今日新聞】
美圖【NOWnews今日新聞】
女星拍攝川普斷頭模型照片 CNN終止合作【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》