▲陳喬恩響應國際兒童節，在微博曬出兒時照，網友驚呼陳喬恩從小就是美人胚子呢。（圖／翻攝自微博，2017.06.02）

藝人陳喬恩在昨（1）日為響應國際兒童節，在微博上曬出兒時舊照，只見小時候的陳喬恩也擁有一雙靈活大眼、精緻鵝蛋臉，與現今模樣相去不遠。有網友則笑稱：「怎麼臉跟衣服不搭！不過還是很美的，喬恩小時候就是個美人胚子。」

6月1日是國際兒童節，不少藝人都在社群網站PO出兒時童趣照，陳喬恩也在微博曬出小時候的酷樣，並說：「從小不笑就是一副臭臉的小姊姊～我可是從小就1000酷的文藝少女啊！」隨後更打趣要大家猜一猜照片中的她是幾歲，許多網友都猜照片年齡約莫十歲初，但也有網友搞笑歪樓回應：「這衣服是P上去的嗎？」認為表情與衣服相當違和，不過多數網友都認為陳喬恩真的從小美到大，紛紛大讚：「喬恩從小就瓜子臉的美少女呢！」

▲陳喬恩曬出兒時萌照，不少網友都相當讚賞。（圖／翻攝自微博，2017.06.02）